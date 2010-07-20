За капремонтом домов в одном из районов Нижнего Тагила можно будет следить по Интернету

По словам начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Нижнего Тагила Татьяны Жеребцовой, один из подрядчиков, который будет ремонтировать дома по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, выступил с необычной инициативой.

Веб-камеры подрядчик установит за свой счет. Транслироваться видео будет либо на официальном сайте администрации, либо на специально созданном портале. Но жители остальных домов, попавших в этом году в программу Фонда ЖКХ, тоже могут добиться установки веб-камер. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию и уже с ней решить, кто оплатит установку Интернет-техники – подрядчики или жильцы, советует Татьяна Жеребцова.