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За капремонтом домов в одном из районов Нижнего Тагила можно будет следить по Интернету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За капремонтом домов в одном из районов Нижнего Тагила можно будет следить по Интернету

20 июля 2010, 19:00ОбществоОльга
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