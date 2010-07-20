Жители нескольких районов Нижнего Тагила остались без воды
20 июля 2010, 18:57ОбществоОльга
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Жители нескольких районов Нижнего Тагила остались без воды на ближайшие два дня. В результате планового ремонта на ТЭЦ горячая вода пропала у жителей Вагонки.
Как рассказал заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, такие плановые процедуры проводятся два раза в год. Нынешние профилактические работы – это подготовка водопроводной системы к зиме. Красный Камень, Выя и часть Лебяжки тоже остались без воды, только без холодной. Там проводится профилактика технологического оборудования. Все работы планируется завершить через два дня, к вечеру 22-го июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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