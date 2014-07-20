NASA потратит $25 млн на создание приборов для поиска жизни на одном из спутников Юпитера

Европа - один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Обнаруженный под многокилометровым слоем льда океан из воды в жидкой форме породил у ученых предположение о том, что он могла стать одним из источников внеземных форм жизни. Последние исследования показали, что в нем есть вещества, необходимые для существования микробов.

Естественно, чтобы обнаружить микроорганизмы на спутнике отдаленной планеты, требуется максимально мощное и стойкое оборудование, которое выдержит как космический перелет и посадку, так и долгое нахождение в сложных условиях. А вот любители охоты давно используют технические достижения человечества, позволяющие найти скрывающегося зверя или птицу. Купить тепловизор для охоты теперь не составляет труда, а польза от него значительна – ведь многие (и зачастую, самые желанные в качестве трофеев) лесные обитатели обладают хорошими способностями к маскировке, что предельно затрудняет задачу охотника. Тепловизор легко найдет разнице между температурой дичи и окружения и выявит таких хитрецов. Так что задача охотника упростится. Помимо этого, тепловизор можно использовать в качестве ноктовизора – прибора ночного видения, или, к примеру, для измерения теплоизоляции дачного дома или квартиры, быстро обнаружив утечку тепла из плохо закрытой конструкции. Так что деньги однозначно не будут потрачены зря, и приобретение пригодится во многих ситуациях.