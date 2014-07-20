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NASA потратит $25 млн на создание приборов для поиска жизни на одном из спутников Юпитера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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NASA потратит $25 млн на создание приборов для поиска жизни на одном из спутников Юпитера

20 июля 2014, 13:45Обществоadmin3
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