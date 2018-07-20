Камеры зафиксировали подростка, поджигающего тополиный пух в Нижнем Тагиле

В редакцию обратился тагильчанин, который предоставил видео с камер наружного наблюдения дома 21 по улице Жуковского в Нижнем Тагиле. Дата записи 18 июля, время около 22 часов. В поле зрения камер попал подросток, который, направляясь по улице Карла Либкнехта, поджигал вдоль тротуара тополиный пух.

Дом, в котором я живу оснащен камерами наружного видеонаблюдения. Просматривая видео за 18 июля, около 22 часов я увидел, как подросток идет вдоль улицы Карла Либкнехта наклоняется и поджигает тополиный пух, который очень сильно разгорается, рассказал местный житель.

Жители обеспокоены, что поджоги тополиного пуха могут привести к возгоранию автотранспорта, стоящего около жилых домов.

Очень страшно, что от пуха может произойти возгорание автомобилей, которые стоят рядом с домами, поделился своими опасениями Анатолий,живущий в доме по улице Жуковского.

Как рассказывают местные жители, на улице Жуковского растет много тополей, с которых в июле начинает лететь пух.

На улице Жуковского и Карла Либкнехта очень много старых тополей, в сезон, когда летит пух с этих деревьев у нас вблизи дома вся земля в пуху. Хорошо было бы если управляющая компания коронировала тополя, а то они уже очень сильно они разрослись за последние годы, рассказал тагильчанин.

Директор управляющей компании ООО «Теплотехник» Андрей Кирюхин пояснил, что в ближайшее время по улице Жуковского планируется кронирование тополей.

По графику кронирование тополей по улице Жуковского запланировано в этом году, скорей всего, мы будем это производить в августе, сообщил директор УК Андрей Кирюхин.

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