Народная артистка России Иза Высоцкая скончалась в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первая жена Владимира Высоцкого, советская и российская актриса, народная артистка России Иза Константиновна Высоцкая скончалась в Нижнем Тагиле после продолжительной болезни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 20 июля после продолжительной болезни ушла из жизни Иза Константиновна Высоцкая, сообщает Нижнетагильский драмтеатр, на сцене которого народная артистка России и первая жена Владимира Высоцкого выступала с 1970 года.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несмотря на состояние здоровья, Иза Константиновна до последнего дня принимала участие в постановках. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родственникам и коллегам.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей