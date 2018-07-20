Опоздавшая машина: служба такси возместит екатеринбурженке стоимость билетов в театр
Суд Екатеринбурга обязал службу такси выплатить стоимость билетов в театр пенсионерке-инвалиду из Екатеринбурга из-за опоздавшей машины.
Екатеринбурженка заказала в одной из служб такси города автомобиль, чтобы поехать в театр. Однако в назначенное время машина не приехала, и пенсионерка с мужем не попали на спектакль.
Пенсионерка подала претензию директору транспортной компании с просьбой возместить причиненный ущерб в размере 5600 рублей (2800 рублей за один билет). Однако руководство такси отказало женщине в возмещении ущерба.
В соответствии с федеральным законом за нарушение прав потребителей исполнитель несет ответственность. Это значит, что убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме.
Суд обязал транспортную компанию выплатить ущерб в размере 5600 рублей, а также наложил штраф в размере 2800 рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.