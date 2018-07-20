Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля в Нижнем Тагиле

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Публичное прощание с народной артисткой России Изой Высоцкой состоится 22 июля в ритуальном зале «Реквием».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что первая жена Владимира Высоцкого, советская и российская актриса, народная артистка России Иза Константиновна скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Публичное прощание с артисткой состоится 22 июля в 13:30 в ритуальном зале «Реквием» по улице Челюскинцев, 47.
Ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего дня выходила на сцену и даже планировала постановки на новый театральный сезон.
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