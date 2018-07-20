Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля в Нижнем Тагиле

Напомним, что первая жена Владимира Высоцкого, советская и российская актриса, народная артистка России Иза Константиновна скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Публичное прощание с артисткой состоится 22 июля в 13:30 в ритуальном зале «Реквием» по улице Челюскинцев, 47.