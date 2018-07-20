Строительство тротуаров закончено во дворе дома на Мира, 51 в рамках благоустройства

Благоустройство двора на улице Мира, 51 продолжается. Как заявляют представители подрядной организации, все работы идут по графику, отставания нет.

Во дворе закончены демонтажные работы, уложен тротуар и сделаны бордюры. На территории двора планируется установить спортивную площадку для волейбола, баскетбола и футбола, детскую площадку и организовать место для спортивных снарядов.

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