Строительство тротуаров закончено во дворе дома на Мира, 51 в рамках благоустройства
Сегодня, 18:20Общество
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Во дворе дома на улице Мира, 51 продолжаются работы по благоустройству. Сейчас закончены все демонтажные работы, сделан тротуар и установлены бордюры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благоустройство двора на улице Мира, 51 продолжается. Как заявляют представители подрядной организации, все работы идут по графику, отставания нет.
Во дворе закончены демонтажные работы, уложен тротуар и сделаны бордюры. На территории двора планируется установить спортивную площадку для волейбола, баскетбола и футбола, детскую площадку и организовать место для спортивных снарядов.
Видео
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Видео: Тагил-ТВ
По словам местных жителей, при разработке плана нового двора были учтены все их пожелания. Срок сдачи объекта — 15 сентября, сообщает «Тагил-ТВ».
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