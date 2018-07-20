Светлана Орлова: Фонтан станет подарком владимирцам ко Дню города
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова провела совещание по строительству светомузыкального фонтана на Театральной площади. Для владимирцев он станет настоящим подарком ко Дню города.
Как сообщает Progorod33.ru, губернатор отметила, что все работы должны быть выполнены максимально качественно. Поставлен жесткий срок – до 25 августа.
Фонтан сконструирован так, что струи воды будут «танцевать», работая в пяти разных режимах. Поэтому музыкальность – не единственная его особенность. Горожане смогут услышать 15 разных мелодий: от классических произведений, до детских песен и эстрады. Сделать это можно будет в любую погоду, благодаря уникальной акустической системе.
Еще одна функция фонтана – обучающая: он позволит транслировать лекции со светом и музыкой, проецировать изображения на водный экран. Предусмотрен и детский режим, функционирующий по принципу петергофских шутих.
Подарок городу сделал глава Сбербанка Герман Греф по просьбе Орловой. Финансирование стало возможным благодаря социальной программы «Сбербанк – детям».