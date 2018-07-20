Светлана Орлова: Фонтан станет подарком владимирцам ко Дню города

Как сообщает Progorod33.ru, губернатор отметила, что все работы должны быть выполнены максимально качественно. Поставлен жесткий срок – до 25 августа.

Фонтан сконструирован так, что струи воды будут «танцевать», работая в пяти разных режимах. Поэтому музыкальность – не единственная его особенность. Горожане смогут услышать 15 разных мелодий: от классических произведений, до детских песен и эстрады. Сделать это можно будет в любую погоду, благодаря уникальной акустической системе.