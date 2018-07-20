Тротуар и перила восстановят на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Нижнем Тагиле

В июне 2018 года на улицах Орджоникидзе и Свердлова проходили плановые работы по замене аварийных участков трубопровода. После окончания ремонта траншею зарыли, а асфальт на тротуаре и демонтированные перила не восстановили. Отсутствие ограждения создало неудобства для участников клуба слепых, который находится вблизи места проведения работ.