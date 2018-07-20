Участники православного автопробега «Магадан - Екатеринбург» посетили Нижний Тагил
Сегодня, 09:40Общество
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Верующие Магаданской области, принявшие участие в «Царских днях», на обратной дороге из Екатеринбурга заехали в Нижний Тагил. Участники автопробега привезли с собой церковные реликвии и вместе с тагильчанами провели молебен.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 июля Нижний Тагил посетили участники православного автопробега из Магаданской области. Члены магаданского отделения Всероссийского общества инвалидов возвращались из Екатеринбурга после участия в «Царских днях» и посетили своих тагильских коллег.
Завершая поездку, путешественники провели молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе. С собой участники автопробега привезли православные реликвии, почитаемые в Дальневосточном регионе.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
На память магаданцы оставили две копии икон, одна из которых осталась в соборе, а вторую просили передать врио главы города Владиславу Пинаеву, сообщает «Тагил-ТВ».
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