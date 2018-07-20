Участники православного автопробега «Магадан - Екатеринбург» посетили Нижний Тагил

19 июля Нижний Тагил посетили участники православного автопробега из Магаданской области. Члены магаданского отделения Всероссийского общества инвалидов возвращались из Екатеринбурга после участия в «Царских днях» и посетили своих тагильских коллег.

Завершая поездку, путешественники провели молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе. С собой участники автопробега привезли православные реликвии, почитаемые в Дальневосточном регионе.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»