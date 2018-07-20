«Усыпили и выкинули»: пес в Горноуральске ищет новый дом

Жительница пригорода Нижнего Тагила ищет новый дом псу, которого в полусонном состоянии привезли к остановке и бросили. Девушка не исключает, что это сделали хозяева.

На той неделе в поселке Горноуральский появился этот пес. Он бегал с ошейником и цепью. Ну, я подумала, что он убежал от хозяев за собаками. Через день ошейник ему снял кто-то. Выставила пост в нашей группе в надежде, что найдется хозяин. Но сегодня узнала, что его, полусонного, хозяева, проживающие неподалеку от Горноуральска, привезли с «Усолки». Пса выкинули на остановке. Сейчас он там и спит постоянно. В надежде, что хозяева его заберут,рассказала редакции TagilCity.ru девушка.

Также жительница поселка пояснила, что, со слов свидетелей, пса привезли люди не славянской внешности.

Для того чтобы пес не нашел дорогу домой, его усыпили.

Он очень добрый и ласковый. На вид – два года. Его усыпили чем-то, чтобы дорогу домой не нашел,поделилась девушка.

Собаку нужно показать ветеринару, так как неизвестно, как отразится на его здоровье использование неизвестного препарата,прокомментировала редакции заводчица собак Татьяна.