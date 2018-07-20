Второй этап конкурса на разработку въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

Участникам конкурса предлагается разработать образное решение знакового объекта, который расположится на южном въезде в Нижний Тагил со стороны федеральной трассы в районе Свердловского шоссе. Высота композиции должна варьироваться от 4 до 6 метров, располагаться на чем-либо и отражать историческую значимость города.