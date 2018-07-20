Второй этап конкурса на разработку въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

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Первый этап конкурса на эскизную модель знака, который будет располагаться на въезде в Нижний Тагил, не выявил явного победителя. В связи с этим оргкомитет решил провести второй этап. Прием заявок будет осуществляться до 15 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам конкурса предлагается разработать образное решение знакового объекта, который расположится на южном въезде в Нижний Тагил со стороны федеральной трассы в районе Свердловского шоссе. Высота композиции должна варьироваться от 4 до 6 метров, располагаться на чем-либо и отражать историческую значимость города.
Заявки можно будет подать в срок до 15 августа. Предварительный отбор экспертная комиссия осуществит до 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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