Замначальника полиции Ревды был уволен из МВД за пьяную езду

После задержания Игорь Колпаков отказался проходить медэкспертизу. По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, Колпаков был уволен из правоохранительных органов именно из-за отказа от экспертизы, то сеть по отрицательным мотивам, которые порочат честь сотрудника полиции.

Как сообщает Znak, в автомобиле вместе с Колпаковым находился начальник полиции Ревды Эдуард Крикливец, однако, по словам Валерия Горелых, эта информация не подтвердилась.

Несмотря на увольнение этого должностного лица, по данному факту еще проводится служебная проверка, в рамках которой устанавливаются все детали случившегося,пояснил Валерий Горелых.