Жители села Балтым сомневаются в законности вырубки леса

Село Балтым находится не далеко от Екатеринбурга. Как сообщили местные жители, недалеко от их поселения идет вырубка леса. Неравнодушные граждане подозревают, что деревья здесь могут пилить незаконно.

В лесу в километре от села Балтым, через дорогу от заправки идет вырубка леса. Не думаю, что это законная вырубка, скорее всего нет. Ведётся она варварским способом. Рядом стоит вагончик и два трактора, сообщил житель села Балтым.

Местные жителей описали территорию вблизи порубки: множество пней на участке, кучами лежат обрубленные ветви деревьев, хаотично разбросаны бревна. На территории вырубки не было обнаружено опознавательных знаков об организации, проводящей валку деревьев.

Для выяснения вопроса законно ли ведется вырубка леса вблизи села Балтым, редакция TagilCity.ru обратилась в департамент лесного хозяйства Свердловской области. В ведомстве порекомендовали обратиться в ГКУСО «Березовское лесничество».

Заместитель директора ГКУСО «Березовское лесничество» Михаил Колгин пояснил, что участки вблизи села Балтым являются землями сельскохозяйственного назначения.

Данный участок сельскохозяйственного назначения, собственником данной земли является ООО «Новая земля», это их организация проводит рубку лесных насаждений, пояснил Михаил Колгин.