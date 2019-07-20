На Свердловскую область обрушатся град, ливни и шквалистый ветер
Сегодня, 11:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о граде, ливнях и шквалистом ветре 20 и 21 июля, сообщает уральское УГМС.
В эти дни ветер усилится до 22-27 м/с, что способно привести к повреждению построек и падению деревьев. От дождей возможно затопление территорий.
О возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций свердловчан просят сообщать по номерам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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