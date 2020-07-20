Четыре тагильских школьника сдали ЕГЭ с максимальным результатом

Как рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева, трое выпускников набрали максимальный балл за экзамен по географии, а еще один набрал сто баллов по литературе.

Также чиновница пояснила, что 23 процента выпускников смогли написать ЕГЭ по литературе более чем на 80 баллов, 30 процентов «высокобальников» было зафиксировано при сдаче географии и 18 процентов школьников набрали более восьмидесяти баллов за экзамен по информатике.