Четыре тагильских школьника сдали ЕГЭ с максимальным результатом
Сегодня, 15:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Первые результаты Единого государственного экзамена по географии, литературе и информатике показали, что старшеклассники Нижнего Тагила успешно справились с испытаниями по этим дисциплинам, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева, трое выпускников набрали максимальный балл за экзамен по географии, а еще один набрал сто баллов по литературе.
Также чиновница пояснила, что 23 процента выпускников смогли написать ЕГЭ по литературе более чем на 80 баллов, 30 процентов «высокобальников» было зафиксировано при сдаче географии и 18 процентов школьников набрали более восьмидесяти баллов за экзамен по информатике.
Отметим, что всего в этом году в Нижнем Тагиле ЕГЭ сдают 1708 выпускников, при этом соблюдая все предписанные Роспотребнадзором меры санитарной защиты с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
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