Директор завода «Росатома» заявил о дефиците персонала из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 14:22ОбществоФото: Официальный сайт Уральского электрохимического комбината
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Директор Уральского электрохимического комбината, входящего в корпорацию «Росатом», Андрей Белоусов сообщил в видеообращении, опубликованном в официальной группе завода во «ВКонтакте», о нехватке рабочего персонала, в следствие заболевания ста сотрудников новой коронавирусной инфекцией.
Белоусов в обращении называет ситуацию на предприятии «сложной», обращая внимание на то, что всего в Новоуральске, где находится УЭХК, новая коронавирусная инфекция подтверждена у более восьмисот человек.
При этом директор комбината выразил недовольство тем фактом, что горожане не соблюдают санитарные требования для недопущения дальнейшего распространения COVID-19, которые были предписаны Роспотребнадзором.
Напомним, согласно последней информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Свердловской области с начала пандемии официально подтверждено 18 023 случаев коронавируса нового типа. В России, в целом, такой диагноз поставили 771 тысяче человек.
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