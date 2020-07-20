Директор завода «Росатома» заявил о дефиците персонала из-за вспышки коронавируса

Белоусов в обращении называет ситуацию на предприятии «сложной», обращая внимание на то, что всего в Новоуральске, где находится УЭХК, новая коронавирусная инфекция подтверждена у более восьмисот человек.

При этом директор комбината выразил недовольство тем фактом, что горожане не соблюдают санитарные требования для недопущения дальнейшего распространения COVID-19, которые были предписаны Роспотребнадзором.