Экологическое состояние Левихинского рудника под Нижним Тагилом планируют улучшить
Сегодня, 15:59ОбществоФото: zamkad_life / Instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области планируют улучшить экологическое состояние на Лёвихинском руднике, где произошёл разлив шахтных вод, сообщили ИА «Уральский меридиан» в региональном департаменте информационной политики.
Сюжеты: Нижний Тагил, Экология
Собщается, что организация «УралМонацит» в посёлке Лёвиха проводит аукцион среди подрядных организаций. Сначала нужно будет провести анализ общего состояния территории, обследовать экологическую и водохозяйственную обстановку, а затем дать оценку основным источникам и скорости загрязнения подземных и поверхностных вод.
Напомним, ранее были опубликованы снимки Лёвихинского рудника, кислотные воды, уничтожающие на своем пути все живое, оставляя после себя постапокалиптический пейзаж.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей