Экологическое состояние Левихинского рудника под Нижним Тагилом планируют улучшить

Собщается, что организация «УралМонацит» в посёлке Лёвиха проводит аукцион среди подрядных организаций. Сначала нужно будет провести анализ общего состояния территории, обследовать экологическую и водохозяйственную обстановку, а затем дать оценку основным источникам и скорости загрязнения подземных и поверхностных вод.