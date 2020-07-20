Экс-глава колонии Нижнего Тагила заступился за скандального отца Сергия
Бывший глава свердловского ГУФСИН, генерал-майор Иван Жарков, который во время отбытия схиигуменом Сергием наказания руководил ИК-13 в Нижнем Тагиле, заступился за него, написав письмо в его поддержку. Заявление размещено на YouTube-канале Всеволода Могучева.
Обращение Жаркова является ответом на открытое письмо главы Екатеринбургской епархии митрополита Кирилла схиигумену, где он заявил, что Романов скрыл наличие судимости от церкви.
Он отметил, что это является ложью, так как во время отбытия наказания Романовым, было решено построить храм в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве Сергий принимал «активнейшее» участие. Кроме того, Жарков рассказал, что храм посещал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Позднее, когда начальник стал главой ГУФСИН, а Сергий освободился по УДО, последний посетил его и попросил помощи, чтобы определиться в какой-нибудь монастырь.
Тогда Жарков передал просьбу архиепископу Викентию, являющемуся в то время архиереем Екатеринбургской епархии. Он принял решение о направлении Сергия трудником в Алапаевский мужской монастырь. Жарков утверждает, что Викентий был в курсе, что схиигумен был осужден за уголовное преступление.
Напомним, опальный схиигумен Сергий известен своими проповедями на YouTube. После того, как в сети появился ролик, в котором он проклинает сторонников самоизоляции, закрывших храмы, а также призывает людей не соблюдать самоизоляцию и не верить в коронавирус, ему запретили проповедовать. Однако он ослушался. В результате церковного суда он был лишен сана. Кроме того, мирским судом Сергию назначен штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.