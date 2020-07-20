Экс-глава колонии Нижнего Тагила заступился за скандального отца Сергия

Обращение Жаркова является ответом на открытое письмо главы Екатеринбургской епархии митрополита Кирилла схиигумену, где он заявил, что Романов скрыл наличие судимости от церкви.

Он отметил, что это является ложью, так как во время отбытия наказания Романовым, было решено построить храм в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве Сергий принимал «активнейшее» участие. Кроме того, Жарков рассказал, что храм посещал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Позднее, когда начальник стал главой ГУФСИН, а Сергий освободился по УДО, последний посетил его и попросил помощи, чтобы определиться в какой-нибудь монастырь.

Тогда Жарков передал просьбу архиепископу Викентию, являющемуся в то время архиереем Екатеринбургской епархии. Он принял решение о направлении Сергия трудником в Алапаевский мужской монастырь. Жарков утверждает, что Викентий был в курсе, что схиигумен был осужден за уголовное преступление.