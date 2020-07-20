Мэр Норильска покинул пост после открытого письма губернатору Уссу

Градоначальник рассказал представителям СМИ, что проблемы, которые он поднял в обращении, до сих пор не решены. По словам Ахметчина, власти края переложили на него вину за все эти проблемы. Об этом пишут «Новые известия».

Бывший мэр заявил, что опирался на данные, полученные от краевых служб здравоохранения, которые работают в Норильске. Он отметил, что власти Красноярского края выразили недоверие к его работе.

На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатор региона Александр Усс заявил, что местная власть обеспечила две трети эффекта по сдерживанию коронавируса.

«Если речь идет о том, что растет число инфицированных, значит, вы плохо справляетесь с работой, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно», - заявил губернатор Ахметчину.

Ранее мэр Норильска направил письмо губернатору Александру Уссу и председателю Заксобрания Дмитрию Свиридову. В обращении градоначальник указал, что власти Красноярского края и местный Роспотребнадзор искажают статистику, занижая количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ахметчин обвинил региональные власти в том, что они не помогают больницам бороться с распространением коронавирусной инфекции.

По словам мэра, в Норильске увеличилось в пять раз количество случаев внебольничной пневмонии. В больницах не хватает врачей и медперсонала. Все больше медиков заболевает COVID-19. В городе слишком загружены бригады скорой помощи, а в местных больницах уже нет коек для приема инфицированных.

По мнению сторонников Ахметчина, обвинять местную власть в бездействии – значит убегать от ответственности. Многие жители уверены, что именно краевые власти виноваты в проблемах Норильска, а не руководство города.

После того как от коронавируса умер сын депутата горсовета и уполномоченного по правам ребенка в Норильске Натальи Плотниковой, женщина записала видеообращение, адресованное Александру Уссу.

Она рассказала, что госпиталь, где размещены пациенты с коронавирусом, не оснащен необходимым оборудованием. Плотникова отметила, что там нет даже аппарата для проведения компьютерной томографии (КТ).