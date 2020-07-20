«Монастырь особого назначения»: Собчак показала снятый об опальном отце Сергие фильм

В фильме рассказывается о православном блогере Всеволоде Могучеве, в прошлом являвшимся членом движения «Наши», которое создал бывший помощник президента Владислав Сурков.

Собчак считает, что Могучев по заданию Суркова пишет тексты для Сергия (Николая Романова), которые последний зачитывает на камеру. По мнению телеведущей, Сурков через Могучева «воплощает в жизнь одну из своих мистификаций».

Однако большее внимание в фильме уделено проблеме насилия над воспитанниками монастыря. Бывшая воспитанница Христина Самушкина делится в фильме своей историей, пережитой в монастыре. Также в фильме участвуют и другие бывшие воспитанники.

Отдельное внимание в фильме уделяется нападению в монастыре на съемочную группу телеведущей.