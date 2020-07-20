Но режим продлил: Куйвашев разрешил массовые мероприятия на открытом воздухе

Теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки, написал Куйвашев.

Указ о продлении режима самозиоляции Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Кроме того, он разрешил работать оборудованным верандам открытого типа во всем регионе. А еще он разрешил работать библиотекам и музеям.