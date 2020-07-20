Но режим продлил: Куйвашев разрешил массовые мероприятия на открытом воздухе
Сегодня, 16:20ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил в регионе ограничительные меры до 27 июля, но при этом сделал некоторые послабления. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки, написал Куйвашев.
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Указ о продлении режима самозиоляции
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Кроме того, он разрешил работать оборудованным верандам открытого типа во всем регионе. А еще он разрешил работать библиотекам и музеям.
Напомним, ранее было разрешено начать работу магазинам с отдельным входом до 800 квадратных метров, автошколам, летним верандам. Кроме того, было разрешено проведение массовых спортивных мероприятий с ограничением не более 10% зрителей, от максимально возможного.
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