Депутат Госдумы Ионин предложил вырезать «коллекторскую опухоль»

А вообще повторюсь, что коллекторскую опухоль надо вырезать в принципе. Терапия (типа 230-ФЗ) не помогает, заявил депутат.

В качестве примера Ионин рассказал о нескольких случаях «выколачивания» денег из должников. Историей с воспитателем детсада заинтересовались прокуратура, МВД и служба судебных приставов — последние начали проводить проверки в отношении коллектора Рената Гилязова, который «кошмарил» педагога.

Подобная ситуация случилась и с представителем правоохранительных органов — коллектоp решил «выбить» долг из следователя МВД прямо на рабочем месте последнего. Ионин, сравнивая два этих случая, призывает «наказать» собирателя долгов.

Но если в такой истории коллектору скорее можно посочувствовать, то в ситуации с детским садом необходимо публично наказать, подытожил депутат.

В завершении своего обращение народный избранник назвал институт коллекторов «атавизмом» и «легализованным рэкетом».

У банков есть возможности работы с должниками через суд и приставов, в то время как коллекторы — просто атавизм из 90-х. Легализованный рэкет. И пока нашу логичную идею запрета такого рэкета не поддерживают конкретные люди во власти, напрашивается логичный вопрос об интересах этого конвейера вымогательства, написал депутат.