В Екатеринбурге главному городскому борцу с коррупцией дали условный срок
Сегодня, 17:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге суд приговорил бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарда Воронина к пяти годам лишения свободы условно, пишет Znak.
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Он признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме того, ему был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, а также его лишили права занимать должности в силовых структурах в течение шести лет и звания майора полиции.
Напомним, Эдуарда Воронина задержали 3 октября 2018 года после обыска в его квартире, а также рабочем кабинете. По данным издания, речь в уголовном деле шла о взятке в размере 1,3 миллиона рублей, которую потребовали с организаторов казино в Екатеринбурге. Кроме того, в числе обвиняемых по этому же делу проходит бывший заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк.
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