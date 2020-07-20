В Екатеринбурге главному городскому борцу с коррупцией дали условный срок

Он признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме того, ему был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, а также его лишили права занимать должности в силовых структурах в течение шести лет и звания майора полиции.

Напомним, Эдуарда Воронина задержали 3 октября 2018 года после обыска в его квартире, а также рабочем кабинете. По данным издания, речь в уголовном деле шла о взятке в размере 1,3 миллиона рублей, которую потребовали с организаторов казино в Екатеринбурге. Кроме того, в числе обвиняемых по этому же делу проходит бывший заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк.