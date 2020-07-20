Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций

Медицинский центр принимал пациентов по этим направлениям для разгрузки первой городской больницы Нижнего Тагила, которая была перепрофилирована для лечения больных коронавирусом.

Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.

Также сотрудникам центра имени Тетюхина отказали в выплатах федеральных и региональных премий за работу в особых условиях труда, а также за риск заражения COVID-19.

Отмечается, что у медицинского учреждения постоянно возникают проблемы с получением средств компенсации из фонда Обязательного медицинского страхования.

Руководство центра требует проведения в министерстве проверки и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, итогами которых, полагают в центре Тетюхина, должно стать возмещение затрат.