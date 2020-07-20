В каком районе Нижнего Тагила установить стелу «Город трудовой доблести»?

В общей сложности в опросе приняли участие 1308 человек. В лидерах оказалась Вагонка, за которую проголосовали 35,6% от общего числа участников. На втором месте — центр города. За него проголосовали 35,02%. Третье место заняла Гальянка. За нее голоса отдали 10,86%.

За остальные районы проголосовали от 1% до 6% респондентов. Менее всего голосов было отдано за Кирпичный поселок. Часть тагильчан высказала свое мнение в комментариях. Среди возможных вариантов оказались въезд в город — где установлена шестеренка и привокзальная площадь.