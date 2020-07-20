В Нижнем Тагиле на подготовку к отопительному сезону запланировано 500 млн рублей

До начала проверки ресурсоснабжающих организаций по оценке их готовности к отопительному сезону, остается ровно неделя. Она будет проведена специальными комиссиями.

К началу июля в ходе проведения гидравлических испытаний было обнаружено 286 утечек. Они устраняются по мере того, как их обнаруживают.

Ресурсоснабжающими организациями создается нужный запас основного твердого топлива, чтобы отопительный сезон прошел в плановом режиме. Кроме того, заключены договора на поставку газа. По данным энергетиков, уже был создан запас ресурсов для устранения возможных технологических проблем.

На подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающими предприятиями запланировано порядка 500 миллионов рублей. В том числе, на подготовку 42 источников теплоснабжения почти 260 миллионов рублей, сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.