В Нижнем Тагиле на подготовку к отопительному сезону запланировано 500 млн рублей
В Нижнем Тагиле на подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями запланировано порядка 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
До начала проверки ресурсоснабжающих организаций по оценке их готовности к отопительному сезону, остается ровно неделя. Она будет проведена специальными комиссиями.
К началу июля в ходе проведения гидравлических испытаний было обнаружено 286 утечек. Они устраняются по мере того, как их обнаруживают.
Ресурсоснабжающими организациями создается нужный запас основного твердого топлива, чтобы отопительный сезон прошел в плановом режиме. Кроме того, заключены договора на поставку газа. По данным энергетиков, уже был создан запас ресурсов для устранения возможных технологических проблем.
На подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающими предприятиями запланировано порядка 500 миллионов рублей. В том числе, на подготовку 42 источников теплоснабжения почти 260 миллионов рублей, сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Он отметил, что в рамках проведения мероприятий должно быть отремонтировано больше 10 километров тепловых магистралей и более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, около 59 миллионов рублей планируется потратить на обновление линий электропередач.