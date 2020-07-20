В Нижнем Тагиле за последние сутки подтверждено еще восемь случаев COVID-19
Сегодня, 13:45ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали восемь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 234 случая COVID-19, восемь из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 962 тагильчан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 18 023 новых случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба на десятое июля, свердловским медики вылечили 12 092 пациентов, 306 из которых — за последние сутки.
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