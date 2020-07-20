В оперштабе объяснили причину приезда мобильного морга к ЦГКБ № 24
Сегодня, 18:21ОбществоФото: E1.RU
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В оперативном штабе региона рассказали, что планировали использовать мобильный рефрижератор для хранения тел, сообщает портал E1.RU.
Сюжеты: Коронавирус
Сегодня к ЦГКБ № 24 Екатеринбурга, в которой лечат пациентов с диагнозом COVID-19, прибыл мобильный рефрижератор для хранения тел умерших людей.
В больнице порталу E1.RU пояснили, что сделано это с целью подстраховки, поскольку мест в морге больницы остается к данному моменту немного.
Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса изданию 66.RU сообщили, что рефрижератор планировали использовать в качестве резерва на время жары.
Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 234 новых случая заражения, 123 из которых были отмечены в Екатеринбурге. Скончались от вируса два свердловчанина. Общее число смертельных случаев – 195.
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