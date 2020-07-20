В оперштабе объяснили причину приезда мобильного морга к ЦГКБ № 24

Сегодня к ЦГКБ № 24 Екатеринбурга, в которой лечат пациентов с диагнозом COVID-19, прибыл мобильный рефрижератор для хранения тел умерших людей.

В больнице порталу E1.RU пояснили, что сделано это с целью подстраховки, поскольку мест в морге больницы остается к данному моменту немного.

Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса изданию 66.RU сообщили, что рефрижератор планировали использовать в качестве резерва на время жары.