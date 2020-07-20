В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч человек
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 234 новых случая инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 023 случаев COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 123 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 12 092 пациентов, 306 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 828 пациентов. 187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 152 человек в реанимации, в том числе 70 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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