В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч человек

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 023 случаев COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 123 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на 16 июля, свердловские медики вылечили 12 092 пациентов, 306 из которых — за последние сутки.