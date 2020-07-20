«Водоканал-НТ» опроверг наличие ремонтных работ на участке, где девушка сломала ногу
Сегодня, 17:29ОбществоФото: Яна Буданова
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ООО «Водоканал-НТ» опроверг наличие ремонтных работ на участке дороги, расположенном на улице Береговая-Ударная, где несколько дней назад девушка сломала ногу. Об этом TagilCity.ru сообщил директор организации Вячеслав Таран.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
У нас работы только согласованы и подрядчик определен. Подрядчик еще не заступил. У нас там идет силовой кабель и никаких работ там не проводилось. Кабель идет не по тротуару, рассказал Таран.
Ранее местная жительница Яна сломала ногу во время прогулки с мужем в районе улицы Береговая-Ударная. Девушка споткнулась об арматуру, которая торчит из земли. Опасный участок не был огорожен. В мэрии города рассказали, что асфальт с участка снят для выполнения работ «Водоканала» по перекладке кабеля.
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