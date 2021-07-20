Десятки мусульман собрались на празднование Курбан-байрам в Екатеринбурге

Десятки мусульман собрались на празднование Курбан-байрам в Екатеринбурге
Десятки мусульман собрались на празднование Курбан-байрам в Екатеринбурге
Сегодня, 12:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Десятки мусульман начали праздновать Курбан-байрам в Екатеринбурге, несмотря на запрет властей об ограничении массовых мероприятий.

С самого утра верующие собрались у мечети «Рамазан» на улице Димитрова. Об этом сообщает издание 66.ру.

На прошлой неделе лидер мусульманской общины призвал граждан, у которых имеются проблемы со здоровьем, помолиться дома, в кругу семьи и не подвергать близких коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в этом году на молитву пришло значительно меньше народу, чем до пандемии.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача Свердловской области, из-за коронавируса в регионе в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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РоссияЕкатеринбург
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