Десятки мусульман собрались на празднование Курбан-байрам в Екатеринбурге

С самого утра верующие собрались у мечети «Рамазан» на улице Димитрова. Об этом сообщает издание 66.ру.
На прошлой неделе лидер мусульманской общины призвал граждан, у которых имеются проблемы со здоровьем, помолиться дома, в кругу семьи и не подвергать близких коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в этом году на молитву пришло значительно меньше народу, чем до пандемии.
Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача Свердловской области, из-за коронавируса в регионе в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.