Казармы воинской части снесут на Вые в Нижнем Тагиле

Напомним, построить церковь на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых, предложил Эдуард Россель во время визита в Нижний Тагил 13 июля. Проектирование храма оплатил Фонд Демидовых, возглавляемый экс-губернатором.