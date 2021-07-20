Казармы воинской части снесут на Вые в Нижнем Тагиле

Казармы воинской части снесут на Вые в Нижнем Тагиле
Казармы воинской части снесут на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:23ОбществоФото: TagilCity.ru

Военные казармы снесут на Вые в Нижнем Тагиле

Снести комплекс казарм воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле постановил мэр Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила 14 июля подписал документ, в соответствии с которым на улице Фрунзе будет снесены 13 строений бывшего военного городка.

Общая площадь помещений, подлежащих сносу, составляет порядка 17 тысяч квадратных метров.

Документацию на конкурс по демонтажу строений и утилизацию мусора в скором времени должна подготовить «Служба заказчика городского хозяйства».

Напомним, построить церковь на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых, предложил Эдуард Россель во время визита в Нижний Тагил 13 июля. Проектирование храма оплатил Фонд Демидовых, возглавляемый экс-губернатором.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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