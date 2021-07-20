Казармы воинской части снесут на Вые в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила 14 июля подписал документ, в соответствии с которым на улице Фрунзе будет снесены 13 строений бывшего военного городка.
Общая площадь помещений, подлежащих сносу, составляет порядка 17 тысяч квадратных метров.
Документацию на конкурс по демонтажу строений и утилизацию мусора в скором времени должна подготовить «Служба заказчика городского хозяйства».
Напомним, построить церковь на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых, предложил Эдуард Россель во время визита в Нижний Тагил 13 июля. Проектирование храма оплатил Фонд Демидовых, возглавляемый экс-губернатором.