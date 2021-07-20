МФТИ выдал магистрам первые дипломы по специальности «Блокчейн»

МФТИ выдал магистрам первые дипломы по специальности «Блокчейн»
МФТИ выдал магистрам первые дипломы по специальности «Блокчейн»
Сегодня, 16:52ОбществоФото: pxhere.com
Первый выпуск магистров по направлению «Блокчейн» прошел в стенах Московского физико-технического института (МФТИ). Соответствующая программа на физтехе была запущена два года назад. «Норильский никель» и IBM стали ее партнерами, а Центр блокчейн-компетенций «Идея» - базовой организацией.

Первым по данному направлению студентам магистратуры высококвалифицированные учителя рассказали о новейших технологиях блокчейна, правилах работы ключевых блокчейн-проектов и криптографии. Надо сказать, что все студенты от корпорации «Норильский никель» получили гранты на обучение и повышенную стипендию. Об этом информирует newizv.ru.

В МФТИ данное обучение стало первой в РФ полноценной учебной программой по этому IT-направлению в вузе. Педагоги и главы Московского физико-технического института доказали перспективность направления с точки зрения практической работы. Они представили множество дисциплин, связанных с блокчейн-технологиями, подчеркнул руководитель магистратуры Владимир Горгадзе.

По словам представителей вуза, ученики решают теоретические задачи и оттачивают навыки на реальных бизнес-проектах. Так, студенты могут рассчитывать на оплачиваемую стажировку в компании Newity (Москва). Там молодые специалисты станут работать в международных блокчейн-проектах. Возможно, с ними заключат трудовое соглашение.

Горгадзе пояснил, что первый выпуск в магистратуре показал большой интерес к тематике блокчейна — технологиям и их применению — со стороны студентов.

Специалист заверил, что Московский физико-технический институт продолжит улучшать учебную программу. Сотрудничество предложат экспертам как из России, так и из зарубежных стран.

Студенты, окончившие магистратуру, смогут реализовывать собственные блокчейн-проекты, с помощью которых можно решать задачи в различных отраслях экономики. Так, эти технологии реально использовать для отслеживания перемещений товаров и грузов, подтверждения подлинности медицинских препаратов, фиксации сделок и так далее.

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