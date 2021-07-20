Михаил Дегтярев распорядился снести аварийное жилье в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева началось расселение аварийных домов — в текущем году планируется расселить десять аварийных бараков, а в следующем еще пятьдесят один.

По сообщению Kp.ru, в ближайшее время региональные власти планируют снести шестьдесят шесть старых домов, а жителей расселить в новые квартиры. Михаил Дегтярев лично вел переговоры с Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ по данному вопросу. Для Хабаровска на эти цели врио губернатора региона добился от Москвы выделения двух миллиардов рублей. До конца этого года новые квартиры получат жильцы десяти ветхих бараков, а в следующем — пятидесяти одного. Стоит отметить, что на протяжении многих лет в Хабаровском крае не могли решить проблему ветхого жилья. Этим вопросом занялся Михаил Дегтярев сразу после назначения на должность. Врио губернатора добился от Москвы финансовой поддержки и параллельно начал работу в направлении сноса старых аварийных бараков. Напомним, ранее Дегтярев инициировал реализацию программы по благоустройству общественных территорий в хабаровском крае. Деньги на нее выделяются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Поучаствовать в этой программе может каждый желающий житель региона. Для этого необходимо зайти на сайт, выбрать объекты, которые нуждаются в ремонте или благоустройстве, после чего проголосовать за них. Местные власти планируют в этом году благоустроить сто две территории, а в следующем еще девяносто одну. В рамках программы приведут в порядок городские площади и парки, жилые зоны и другие объекты.

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