Минеева пояснила причины продления сроков обязательной вакцинации для работников

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что такая тенденция свидетельствует о том, что столичные власти прислушиваются к мнению бизнес-сообщества.
Бизнес-омбудсмен рассказала, что ранее предприниматели Москвы неоднократно просили чиновников сдвинуть сроки проведения вакцинации и подачи соответствующей отчетности, а также предлагали упростить прохождение самой процедуры вакцинации от коронавируса. Так, бизнесмены столицы предлагали сместить сроки вакцинации первым компонентом до 1 августа, чтобы все граждане, которые должны привиться, успели посетить пункты вакцинации. Как сообщает ren.tv, также бизнес предлагает не учитывать в общем количестве сотрудников, подлежащих вакцинации в каждой конкретной компании, тех, кто ушли в декрет или отпуск по уходу за ребенком. И вот сейчас становится понятно, что предприниматели были услышаны: для работодателей продлили срок подачи данных о вакцинированных сотрудниках с 15 до 22 июля. Столичные власти учитывают проблемы МСП, от которых предприниматели страдают в сложившейся ситуации: например, поставщики продуктов и ретейлеров сообщили, что не успевают к установленным ранее срокам вакцинировать 60% персонала.
В ведомстве проанализировали масштабы и темпы прививочной кампании в Москве и отметили, что большая часть предприятий смогла выполнить возложенные на них требования.
Стоит напомнить, что с 16 июня вступило в силу постановление главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, согласно которому работодатели должны обеспечить вакцинацию 60% от общего числа своих сотрудников. Соблюдение таких условий касается компаний, которые трудятся в сфере торговли и услуг, пассажирских перевозок, здравоохранения, коммунального хозяйства. По данным Роспотребнадзора, привиться должны не менее 2 миллионов москвичей, подпадающих под действие данного постановления. Представители ведомства сообщили, что указанное число работников уже прошли первый этап вакцинации в течение месяца с момента выхода постановления.
В постановлении обозначены сроки вакцинации сотрудников: привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо было до 15 июля, вторым – до 15 августа.
Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент еще не все столичные организации передали сведения о количестве вакцинированных сотрудников, что не дает в полной мере обеспечить контроль за соблюдением условий постановления.
Управление Роспотребнадзора направило организациям, которые не соблюдают условия постановления, соответствующее предостережение. Также они предупреждены об административной ответственности, которую могут понести за такие действия.
В июне в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация об обязательной вакцинации граждан, работающих в сфере услуг. Мэр заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице развивается по драматическому сценарию.
В постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой указывается, что руководители столичных компаний обязаны обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% своих работников.