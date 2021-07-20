Минеева пояснила причины продления сроков обязательной вакцинации для работников

Бизнес-омбудсмен рассказала, что ранее предприниматели Москвы неоднократно просили чиновников сдвинуть сроки проведения вакцинации и подачи соответствующей отчетности, а также предлагали упростить прохождение самой процедуры вакцинации от коронавируса. Так, бизнесмены столицы предлагали сместить сроки вакцинации первым компонентом до 1 августа, чтобы все граждане, которые должны привиться, успели посетить пункты вакцинации. Как сообщает ren.tv, также бизнес предлагает не учитывать в общем количестве сотрудников, подлежащих вакцинации в каждой конкретной компании, тех, кто ушли в декрет или отпуск по уходу за ребенком. И вот сейчас становится понятно, что предприниматели были услышаны: для работодателей продлили срок подачи данных о вакцинированных сотрудниках с 15 до 22 июля. Столичные власти учитывают проблемы МСП, от которых предприниматели страдают в сложившейся ситуации: например, поставщики продуктов и ретейлеров сообщили, что не успевают к установленным ранее срокам вакцинировать 60% персонала.