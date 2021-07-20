Мутко заявил о рекорде по объемам ввода ИЖС за первое полугодие 2021 года

В Едином институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ сообщили, что за полгода было введено 20,2 млн кв. м индивидуального жилья. За десять лет данный показатель стал рекордным, как заявил генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.

Как сообщает сайт interfax.ru, согласно исследованию, которое провел институт развития, несколько регионов отметили превышение объемов ввода ИЖС по сравнению с многоквартирным жильем. Показатель достиг 70% в Нижегородской, Иркутской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае. Наибольшие объемы продемонстрировали Московская (2,1 млн кв. м) и Ленинградская (1,2 млн кв. м) области. Ранее Владимир Путин поручил правительству сформировать федеральную ипотечную программу для ИЖС. Как отметил Виталий Мутко, разработка такой программы позволит решить проблемы отрасли. Генеральный директор ДОМ.РФ подчеркнул, что компания будет участвовать в разработке нового продукта. В этом поспособствует опыт, который компании удалось накопить при реализации банком пилотной льготной программы на ИЖС. Программа действовала шесть месяцев, и за это время клиенты получили кредиты на 1,5 млрд рублей.

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