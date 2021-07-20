Общественник обвинил в шантаже помощника депутата КПРФ из Асбеста

По версии Применко, события выглядели иначе. По его словам, Елистратов пытается провоцировать Крылову, а также пишет в соцсетях со фейковых аккаунтов, которых у него не менее 20, что помощник депутата — алкоголик, хотя, по уверениям Применко, алкоголь он никогда не употребляет.