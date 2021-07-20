Общественник обвинил в шантаже помощника депутата КПРФ из Асбеста

Общественник обвинил в шантаже помощника депутата КПРФ из Асбеста
Общественник обвинил в шантаже помощника депутата КПРФ из Асбеста
Сегодня, 11:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Свердловский общественник Денис Елистратов заявил, что получает угрозы от помощника депутата Асбестовской гордумы от КПРФ Александра Применко.

Конфликт возник на политической почве. Сначала мужчины препирались, а потом, когда у Применко кончились аргументы, он стал шантажировать оппонента, пишет Ура.ру.

Елистратов резко ответил на его слова. Тогда шантажист стал угрожать бритьём общественника налысо, а также обещал убить.

По словам Елистратова, ссора вспыхнула по причине деятельности оппозиционного депутата Асбестовской гордумы от КПРФ Натальи Крыловой. Также он заявил, что написал заявление в полицию.

По версии Применко, события выглядели иначе. По его словам, Елистратов пытается провоцировать Крылову, а также пишет в соцсетях со фейковых аккаунтов, которых у него не менее 20, что помощник депутата — алкоголик, хотя, по уверениям Применко, алкоголь он никогда не употребляет.

Кроме того, Применко сообщил, что сам обращался в полицию, чтобы защитить свою репутацию.

Сама депутат Крылова подтвердила, что конфликт между Применко и Елистратовым был, но при этом сказала, что ни с тем, ни с другим она его не обсуждала.

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