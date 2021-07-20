Приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге отменен сыну полковника Росгвардии

Приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге отменен сыну полковника Росгвардии
Приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге отменен сыну полковника Росгвардии
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Приговор за смертельное ДТП отменен в Екатеринбурге

Приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву за смертельное ДТП у ТЦ «Алатырь» в августе 2019 года, отменил Областной суд. Ранее 25-летний екатеринбуржец был осужден на 9 лет колонии. Ранее Владимира Васильева приговорили к девяти годам колонии

25-летний сын полковника Росгвардии Владимир Васильев на заседании апелляционной инстанции в Свердловском областном суде потребовал суд заново исследовать карту вызова медиков на место аварии, где, по его словам, зафиксировано, что он находился на месте ДТП, в результате которого погибли два человека, в трезвом виде.

Адвокат молодого человека попросил суд о переквалификации уголовной статьи (ч. 6 ст. 264 УК РФ), с признанием, что Васильев был в тот день за рулем трезвым. Кроме того, он попросил снять с осужденного обвинение в угоне автомобиля, на котором было совершено ДТП.

Я не подменял анализы, и ничего про это не знаю, заявил Владимир Васильев.

В итоге облсуд принял решение отменить приговор и вернуть уголовное дело для нового рассмотрения — обратно в Ленинский районный суд, сообщает Е1.

Напомним, смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. По версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за добавкой. Он не справился с управлением и устроил массовую аварию, в которой погибли водитель такси и его пассажир. После ДТП отец Васильева, полковник Росгвардии, сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, однако об этом вскоре стало известно. В марте 2021 года 25-летнего екатеринбуржца признали виновным и приговорили к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Сюжеты:
Екатеринбург
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