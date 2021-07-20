РЭО предложил конфисковывать мусоровозы за сброс отходов в неположенных местах

Сейчас штрафы за несанкционированную свалку составляют от тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 30 тысяч — для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч — для ИП и от 100 тысяч до 250 тысяч рублей — для юридических лиц.