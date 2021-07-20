Росконгресс: Фонд учитывает в своих инициативах интересы России

Росконгресс: Фонд учитывает в своих инициативах интересы России
Росконгресс: Фонд учитывает в своих инициативах интересы России
Сегодня, 17:16ОбществоФото: roscongress.org
Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную Стратегию нацбезопасности страны. Как подчеркнул советник главы государства Антон Кобяков, национальные интересы России находят отклик в предложениях Фонда Росконгресс.

С учетом Стратегии национальной безопасности РФ организация развивает свою инновационную площадку Business Priority. Она позволяет находить и продвигать перспективные отечественные стартапы. В будущем они смогут выйти на зарубежные рынки, пишет Gorod55.ru.

В Росконгрессе также берут в расчет приоритеты национальной безопасности. На ПМЭФ-2021 фондом было заключено свыше 30 договоров с российскими и иностранными компаниями. Все они стремятся расширить партнерство и продвигать важные мероприятия.

Сегодня фонд занимается активным продвижением системы развития бизнеса «Сделано в России». Для партнеров из-за рубежа создали так называемое единое окно, где можно получить все нужные данные о российских компаниях и брендах. На данный момент новостные ленты системы делают публикации на 12 языках, их читают свыше 70 тысяч человек в 114 государствах мира.

На следующий год Фонд Росконгресс планирует провести Мировой энергоконгресс. Данное мероприятие приобрело особую актуальность вследствие роста энергетической безопасности и распространения тенденции на осознанное использование природных ресурсов. Тема обновления ТЭК для уменьшения объемов выбросов СО2 также нашла отражение в Стратегии национальной безопасности России.

«Переход к низкоуглеродной экономике будет способствовать укреплению имиджа РФ в качестве великой энергетической державы, способной идти в ногу со временем», — полагает Кобяков.

Кроме этого, Росконгресс уделяет большое внимание развитию нацпроектов в сфере здравоохранения. Фонду удалось установить многосторонний диалог с представителями властей и бизнесменами для разработки мер для разрешения системных проблем в здравоохранении.

Также в Росконгрессе активно занимаются развитием социальных площадок, среди которых «Инносоциум». Проект позволяет устанавливать взаимодействие между бизнесом, чиновниками и социумом для успеха в партнерстве.

До конца 2021 года Фонд Росконгресс намерен провести несколько важнейших мероприятий. Среди них — Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Третий евразийский женский форум и форум «Сильные идеи для нового времени». На следующий год в планах фонда Мировой энергетический конгресс и Арктический форум «Арктика — территория диалога».

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