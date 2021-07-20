Росконгресс: Фонд учитывает в своих инициативах интересы России

Сегодня фонд занимается активным продвижением системы развития бизнеса «Сделано в России». Для партнеров из-за рубежа создали так называемое единое окно, где можно получить все нужные данные о российских компаниях и брендах. На данный момент новостные ленты системы делают публикации на 12 языках, их читают свыше 70 тысяч человек в 114 государствах мира.