Российским авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Египет

По некоторым данным, это связано с запрещающими действиями федерального оперштаба, сообщает Ура.ру.
Известно, что отказы получили: «Уральские авиалинии», «Россия», S7, Azur Air и Nordwind Airlines. Они совершали от трёх до семи вылетов в неделю.
В настоящее время в пресс-службе Росавиации отказались комментировать данную тему.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что прямые перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае впервые с 2015 года. Полеты в Каир будет выполнять авиакомпания Azur air.