Российским авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Египет

Российским авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Египет
Российским авиакомпаниям запретили летать из Екатеринбурга в Египет
Сегодня, 10:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты из Екатеринбурга в Египет. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По некоторым данным, это связано с запрещающими действиями федерального оперштаба, сообщает Ура.ру.

Известно, что отказы получили: «Уральские авиалинии», «Россия», S7, Azur Air и Nordwind Airlines. Они совершали от трёх до семи вылетов в неделю.

В настоящее время в пресс-службе Росавиации отказались комментировать данную тему.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что прямые перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае впервые с 2015 года. Полеты в Каир будет выполнять авиакомпания Azur air.

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