Счет в 9,3 миллиона рублей за газификацию дома получил житель Дегтярска

Уралец Сурен Бардинов, который решил построить дом в Дегтярске, получил счет за газификацию жилья в 9,3 миллиона рублей. Специалисты планируют подключить дом к точке, которая находится на расстоянии 2,5 километра.

Однако ближайшие магистрали высокого и низкого давления расположены примерно в 150-200 метрах от частной территории. Во время строительства свердловчанин столкнулся с вопросом, касающимся труб. Он подал заявку, которая была одобрена. Однако в результате счет оказался больше стоимости дома в три раза, сообщает «Mash». Мы планируем и дальше покупать дрова, уголь. Лес недалеко, дровосеки ездят сами дрова предлагают,подчеркнул Бардинов. Специалисты заявили, что из-за определенных технических сложностей невозможно произвести газификацию при помощи ближайших источников. Однако ранее соседей мужчины за 65 тысяч рублей без проблем подключили к магистрали, расположенной в 70 метрах от их дома, отметил уралец. Первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов рассказал, что применение льготных тарифов не предлагается по той причине, что точка подключения находится около 1,5 километра. Мы понимаем, что это переходит рамки разумного,отметил Чикризов. Напомним, 30 июня пенсионерка из Краснотурьинска во время прямой линии пожаловалась Владимиру Путину, что они на даче не могут подключить газ к дому, а баллоны запретили. Она отметила, что на даче мэра рядом с ними газопровод присутствует. На ситуацию сразу отреагировали сам глава Краснотурьинска и губернатор Свердловской области. Жительнице Краснотурьинска бесплатно подключат газ после обращения к Путину

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