Служебные машины отдали в пользование врачам свердловские чиновники

Служебные машины отдали в пользование врачам свердловские чиновники
Служебные машины отдали в пользование врачам свердловские чиновники
Сегодня, 19:04ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram

Машины отдали в пользование врачам свердловские чиновники

Автомобили, чтобы ездить на вызовы к заболевшим коронавирусом жителям, врачам отдали в пользование правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.

24 служебных машины передала в пользование медикам мэрия Екатеринбурга 20 июля. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы, написал глава региона.

Евгений Владимирович сообщил, что решил поддержать инициативу и отдать больницам часть машин правительства Свердловской области. Он призвал поступить так же и глав муниципалитетов.

Напомним, за последние две недели и-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных коек для пациентов. В общей сложности в регионе на данный момент развернуто 8,6 тысячи мест для инфицированных.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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