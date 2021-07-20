Служебные машины отдали в пользование врачам свердловские чиновники

24 служебных машины передала в пользование медикам мэрия Екатеринбурга 20 июля. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы, написал глава региона.
Евгений Владимирович сообщил, что решил поддержать инициативу и отдать больницам часть машин правительства Свердловской области. Он призвал поступить так же и глав муниципалитетов.
Напомним, за последние две недели и-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных коек для пациентов. В общей сложности в регионе на данный момент развернуто 8,6 тысячи мест для инфицированных.