Снесенные в 1917 году бюсты Петру I и Екатерине I вновь появятся в Екатеринбурге

Снесенные в 1917 году бюсты Петру I и Екатерине I вновь появятся в Екатеринбурге
Снесенные в 1917 году бюсты Петру I и Екатерине I вновь появятся в Екатеринбурге
Сегодня, 19:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Восстановить столбы бывшей Московской заставы, а также бюсты Петру I и Екатерине I в Историческом сквере планируется к 2023 году в Екатеринбурге. Бюсты были снесены в 1917 году.

Данные мероприятия указаны в постановлении администрации города о перечне объектов, которые подлежат реконструкции и восстановлению до 2025 года. Предполагается, что на восстановление столбов и бюстов потребуется 9,6 миллиона рублей. В 2021 году будет разработана проектная документация за 1,6 миллиона рублей, а в 2022 году планируется приступить к самой работе. Ее стоимость составляет 8 миллионов рублей, сообщает Znak.

Отмечается, что вопрос в восстановлении данных бюстов обговаривается с 2014 года. Тогда автор памятника Петр Чусовитин выступил с предложением установить на Плотинке бюсты Петра I и Екатерины I. Он также подготовил эскизы.

Напомним, 12 июля в поселке Баранчинский под Нижнем Тагилом на историческое место вернулся памятник Александру II. Памятник — копия того, который был установлен в поселке в XIX веке. Для выполнения восстановительных работ был объявлен народный сбор денежных средств.

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