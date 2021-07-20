Списание чужих долгов и новое лечение COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

Скончался 40-летний замглавы федеральной службы судебных приставов Екатеринбурга Евгений Швейковский. Родственники утверждают, что причиной стала вакцинация от COVID-19, он поставил прививку 12 июля. После этого у мужчины поднялась высокая температура и ему стало плохо. Скорая помощь на вызов не приехала и ему пришлось самостоятельно добираться до больницы. Однако по данным регионального Минздрава, еще не было зарегистрировано ни одного летального случая после вакцинации от коронавируса.
Главврач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских рассказал, что в третью волну коронавируса течение болезни изменилось. Врачам приходится применять новые методы лечения, потому что увеличилось число пациентов, организм которых хуже откликается на применяемую ранее терапию. При этом схемы лечения соответствуют рекомендациями Минздрава РФ. В стационаре лежат только самые тяжелые больные, как только они идут на поправку их переводят на долечивание в санаторий «Руш». Также Павловских пояснил, что в связи с большим количеством заболевших в больнице переоборудуют под койки все возможные помещения.
Родители 3-летнего мальчика из Екатеринбурга обвиняют врачей в том, что он едва не погиб. У ребенка появилась острая аллергия на препарат и развился отёк Квинке. Однако в поликлинике им отказали в помощи, сославшись на то, что они пришли не во время приемных часов. Мальчика пришлось везти в больницу за девять километров, где ему поставили два укола и купировали отек. Мама ребенка пожаловалась в страховую компанию, но там не нашли нарушений в действиях врачей. Тогда семья обратилась в областной Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.
С карты екатеринбурженки списали чужие долги в сумме более 40 тысяч рублей за коммунальные услуги и заблокировали. Девушка прописана в квартире своей матери. Недавно у дома сменилась УК, а предыдущая решила взыскать суммы с должников через суд. Юрист рассказала, что если девушка там не проживала, можно взять справку об этом в управляющей компании. А если есть договор аренды или договор найма другого жилья, теоретически этот долг можно оспорить в суде.