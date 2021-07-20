Списание чужих долгов и новое лечение COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

Родители 3-летнего мальчика из Екатеринбурга обвиняют врачей в том, что он едва не погиб. У ребенка появилась острая аллергия на препарат и развился отёк Квинке. Однако в поликлинике им отказали в помощи, сославшись на то, что они пришли не во время приемных часов. Мальчика пришлось везти в больницу за девять километров, где ему поставили два укола и купировали отек. Мама ребенка пожаловалась в страховую компанию, но там не нашли нарушений в действиях врачей. Тогда семья обратилась в областной Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.