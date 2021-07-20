Тагильские шахматисты заняли призовые места на первенстве Свердловской области

Тагильские шахматисты заняли призовые места на первенстве Свердловской области
Тагильские шахматисты заняли призовые места на первенстве Свердловской области
Сегодня, 09:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Командный чемпионат и командное первенство Свердловской области окончились в Нижнем Тагиле. Состязания состоялись в шахматно-шашечном центре имени Евгения Зудова.

В чемпионате стали победителями спортсмены Арамили. «Серебряная» награда досталась «Ветерану-1», а на третьем месте в числе призёров оказалась «Зарница». Обе команды представляли Нижний Тагил, пишет «Тагильский рабочий».

В первенстве Свердловской области на первом месте тоже оказались арамильцы.

Команда «Стратегия -1» из Нижнего Тагила заняла второе место. На третьем месте расположилась команда Ревды.

Напомним, в феврале 2021 года в Нижнем Тагиле проходил этап детского Кубка России по шахматам. В соревновании участвовали 246 человек в четырёх возрастных группах: до 9, 11, 13 и 15 лет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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