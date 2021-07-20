Троим обвиняемым в убийстве «педофила» в Верхней Пышме смягчили статью

Троим обвиняемым в убийстве «педофила» в Верхней Пышме смягчили статью
Троим обвиняемым в убийстве «педофила» в Верхней Пышме смягчили статью
Сегодня, 18:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Обвиняемым в убийстве «педофила» в Пышме смягчили статью

Расследование дела об убийстве мужчины, которого маленькие девочки обвинили в домогательствах, завершено в Верхней Пышме. Троим свердловчанам, расправившимся с невиновным, смягчили статью.

Уголовное дело в отношении троих свердловчан, забивших до смерти мужчину в Верхней Пышме из-за «шутки» девочек, переквалифицировали на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ранее они обвинялись по статье «Убийство». Это значит, что вместо максимального наказания в виде «пожизненного», им грозит максимум до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемые свою вину в полном объеме так и не признали, рассказал адвокат потерпевших Е1.

После утверждения материалов дела в прокуратуре, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 48-летний Дмитрий Чикваркин был зверски убит 22 августа 2020 года в Верхней Пышме. Его избили и изнасиловали стальной трубой, мужчина скончался от полученных травм в больнице. Причиной нападения пьяной компании на свердловчанина стали якобы совершенные им действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые, как потом выяснилось, просто «пошутили».

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