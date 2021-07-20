Троим обвиняемым в убийстве «педофила» в Верхней Пышме смягчили статью

Напомним, 48-летний Дмитрий Чикваркин был зверски убит 22 августа 2020 года в Верхней Пышме. Его избили и изнасиловали стальной трубой, мужчина скончался от полученных травм в больнице. Причиной нападения пьяной компании на свердловчанина стали якобы совершенные им действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые, как потом выяснилось, просто «пошутили».