Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле

Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле
Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:30ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Воспитанники социально-реабилитационного центра № 6 в Нижнем Тагиле посетили изолятор временного содержания для нарушителей. Там подростки узнали, в каких условиях находятся задержанные.

Также на экскурсию в изолятор временного содержания подростков сопровождали воспитатели и члены общественного совета при МВД «Нижнетагильское». Сначала воспитанникам показали помещение, в котором проходит досмотр доставленных правонарушителей. После этого несовершеннолетние осмотрели камеры и автозак, с помощью которого, с конвоем и собакой, перевозятся подозреваемые и обвиняемые.

В ИВС, в котором содержатся и взрослые, и несовершеннолетние, подростки узнали, что подъем происходит в 06.00, осуществляется ежедневный обыск в камере, уборка, проведение следственных действий, а отбой запланирован на 22.00. Однако у задержанных также остается время на чтение и настольные игры, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Врио начальника спецприемника Николай Чудинов напомним, что в изоляторе также содержатся дети, которые по собственному желанию покинули реабилитационный центр. ИВС считается промежуточной ступенью до следственного изолятора и исправительной колонии.

Фото:пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, 13 июля стало известно, что сотрудники полиции Невьянска нашли сбежавших накануне несовершеннолетних. Подростки самовольно покинули реабилитационный центр и были объявлены в розыск.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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