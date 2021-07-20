Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле

Также на экскурсию в изолятор временного содержания подростков сопровождали воспитатели и члены общественного совета при МВД «Нижнетагильское». Сначала воспитанникам показали помещение, в котором проходит досмотр доставленных правонарушителей. После этого несовершеннолетние осмотрели камеры и автозак, с помощью которого, с конвоем и собакой, перевозятся подозреваемые и обвиняемые.
В ИВС, в котором содержатся и взрослые, и несовершеннолетние, подростки узнали, что подъем происходит в 06.00, осуществляется ежедневный обыск в камере, уборка, проведение следственных действий, а отбой запланирован на 22.00. Однако у задержанных также остается время на чтение и настольные игры, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Врио начальника спецприемника Николай Чудинов напомним, что в изоляторе также содержатся дети, которые по собственному желанию покинули реабилитационный центр. ИВС считается промежуточной ступенью до следственного изолятора и исправительной колонии.
Напомним, 13 июля стало известно, что сотрудники полиции Невьянска нашли сбежавших накануне несовершеннолетних. Подростки самовольно покинули реабилитационный центр и были объявлены в розыск.