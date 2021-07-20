Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле

Также на экскурсию в изолятор временного содержания подростков сопровождали воспитатели и члены общественного совета при МВД «Нижнетагильское». Сначала воспитанникам показали помещение, в котором проходит досмотр доставленных правонарушителей. После этого несовершеннолетние осмотрели камеры и автозак, с помощью которого, с конвоем и собакой, перевозятся подозреваемые и обвиняемые.